Чандигарх , , 08:23 — REGNUM Ведущая оппозиционная партия «Индийский национальный конгресс» (ИНК) может приблизиться к правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) по числу мест в законодательном собрании штата Харьяна по итогам выборов. Об этом 23 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

Хотя большинство экзитполов предсказывают уверенную победу правящей БДП, компания «Axis-My India» утверждает, что БДП и ИНК могут разделить поровну места в заксобрании Харьяны. По данным «Axis-My India», «Бхаратия джаната парти» одержит победу в 32−44 избирательных округах, а «Индийский национальный конгресс» — в 30−42. Отметим, что экзитполы от «Axis-My India» традиционно считаются одними из наиболее точных.

Напомним, что выборы в законодательное собрание штата Харьяна прошли 21 октября. Результаты голосования будут оглашены 24 октября. Большинство экзитполов утверждают, что по итогам выборов правящая «Бхаратия джаната парти» одержит уверенную победу, заполучив 66 из 90 мест в заксобрании Харьяны.