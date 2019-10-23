Сеул, , 08:22 — REGNUM 23 октября в Сеуле состоится встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и короля Испании Филиппа VI. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента.

По их словам, в рамках встречи представители двух стран обсудят перспективы развития сотрудничества в области экономики, науки и культуры, а также обменяются мнениями по текущей ситуации в регионе и актуальным глобальным проблемам.

Известно, что после встречи южнокорейский президент проведет ужин с королевской четой.

Отметим, что это первый визит Филиппа VI в Южную Корею. Ранее, в 1996 году Сеул посещал его отец, Хуан Карлос I.

Как отметили в администрации президента, данная встреча позволит укрепить двусторонние дружественные отношения. Известно, что в 2020 году Южная Корея и Испания празднуют 70-летие установления дипломатических отношений.

Отметим, что король Испании посещает Южную Корею по приглашению южнокорейского лидера с 23 по 24 октября.