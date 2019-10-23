Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Формальных препятствий для возвращения в Россию осуждённой в США гражданки РФ Марии Бутиной не имеется. Об этом 23 октября сообщил посол России в США Анатолий Антонов, его комментарий на эту тему размещен в официальном Facebook российского посольства в США.

«Формальных препятствий для ее возвращения нет: загранпаспорт Марии заблаговременно передан иммиграционным властям США для ускорения (её) депортации», — говорится в сообщении Антонова.

Также он отметил, что Мария Бутина по истечение срока наказания подлежит депортации в Россию и рассказал, что, как показывает практика, процесс депортации может занять до нескольких дней.

Кроме этого, посол России в США указал, что российское дипломатическое представительство поддерживает связь с администрацией тюрьмы города Таллахасси, в которой гражданка России отбывает наказание.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, гражданка России Мария Бутина была арестована в США в июле прошлого года, а затем осуждена по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом. Срок её заключения заканчивается 25 октября текущего года.