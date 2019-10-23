Эрбиль, Ирак, , 08:16 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с послом Великобритании в Ираке Джоном Уилксом, об этом 22 октября сообщает Kurdistan.ru.

Стороны обсудили ситуацию в стране и в регионе. Барзани подтвердил свою поддержку премьер-министру страны Адилю Абдулу Махди.

Барзани и Уилкс также обменялись мнениями насчет урегулирования конфликта между Багдадом и Эрбилем, пришли к пониманию того, что сделать это нужно на основе конституции.

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