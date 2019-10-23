Париж, , 08:01 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поднял вопрос о радикализации ислама во время поездки в Майотту, сообщает Le Figaro.

«Приоритетом на данный момент является борьба с радикализацией и усиление нашей политики против разобщенности общин. Мы должны создать блок против радикализации и для этого мне нужны все граждане Франции, независимо от их вероисповедания, от их философских и политических убеждений», — заявил глава государства.

По словам президента, можно бороться с нелегальной иммиграцией без ненавистнических высказываний.

«Это не все белое и не все черное, и поэтому мы боремся с нелегальной миграцией, в первую очередь путем переговоров с Коморскими островами», — отметил Эммануэль Макрон.

Глава Франции пообещал дать «конкретные ответы» на трудности французского архипелага, особенно в отношении нелегальной иммиграции и экономического развития, прежде чем продолжить в среду, 23 октября, свою четырехдневную поездку в Реюньон, еще один французский остров.

«Франция — это безопасность, Франция — это здоровье, Франция — это школа, у Майотты есть шанс на успех», — заверил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал положить конец нелегальной миграции на французском острове Майотта.

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