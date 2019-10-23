Сринагар, Индия, , 08:22 — REGNUM Губернатор индийского Джамму и Кашмира Сатья Пал Малик заявил, что лидеры местных сепаратистов уничтожили мечты и разрушили жизни кашмирской молодёжи. Об этом 23 октября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

В ходе пресс-конференции Сатья Пал Малик обвинил сепаратистских лидеров в лицемерии. По словам губернатора Джамму и Кашмира, политики, выступающие за широкую автономию и даже независимость региона, заставляют местную молодёжь погибать от рук террористов за особый статус Кашмира. «В то же самое время дети самих сепаратистов живут и учатся за границей, вдали от ужасов войны, коррупции и разрухи», — добавил он.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Индийское руководство утверждает, что данный шаг позволит победить терроризм в регионе, привлечь в Джамму и Кашмир инвестиции и обеспечить прогрессивное его развитие.