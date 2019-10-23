Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Иран начинает терять своё влияние на Ближнем Востоке, заявила эксперт Вашингтонского института ближневосточной политики Ханин Гаддар в статье для издания The Foreign Policy.

«В Ираке и Ливане вспыхнули демонстрации против коррупции и отсутствия экономических реформ. Беспрецедентные протесты в обеих странах, которые потрясли шиитские города и посёлки, продемонстрировали, что иранская система по укреплению влияния в регионе потерпела неудачу», — считает Гаддар.

По словам эксперта, Иран упустил один важный момент: социально-экономическое видение, необходимое для сохранения своей базы поддержки.

«Тегеран и его доверенные лица не смогли трансформировать военные и политические победы в новое социально-экономическое видение для шиитских общин в Ираке и Ливане. Проще говоря, призывы Ирана к сопротивлению не позволяют обычным гражданам заработать достаточно денег на жизнь», — добавила Гаддар.

Напомним, впервые с момента образования «Хезболлы» в 1980-х годах ливанские шииты восстали против данной организации. В Набатии на юге Ливана, протестующие шииты даже сожгли офисы лидеров «Хезболлы».

В октябре 2019 года десятки тысяч граждан Ирака приняли участие в протестах, которые проходили в Багдаде и других регионах страны, в которых проживает шиитское большинство. Власти предприняли быстрые ответные действия, чтобы подавить протесты, в результате чего погибло более 100 протестующих.

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