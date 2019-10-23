Вашингтон, 23 октября 2019, 08:05 — REGNUM Соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС, которое предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, может ослабить связи между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании, заявила журналист Тереза Рафаэль в статье для издания Bloomberg.
В статье также указано, что «даже если всё сработает гладко, всегда будет существовать опасность того, что нормативные требования Великобритании изменятся», граница станет более жёсткой, а связь между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании ослабнет.
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