Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС, которое предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, может ослабить связи между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании, заявила журналист Тереза Рафаэль в статье для издания Bloomberg.

Выход Великобритании из Евросоюза Иван Шилов © ИА REGNUM

«Джонсону пришлось… согласиться на фактическую границу между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании, чтобы вывести Великобританию из европейского таможенного союза. Новая граница в Ирландском море приведёт к существенным нормативным проверкам», — заявила Рафаэль.

В статье также указано, что «даже если всё сработает гладко, всегда будет существовать опасность того, что нормативные требования Великобритании изменятся», граница станет более жёсткой, а связь между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании ослабнет.

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