Новосибирск, , 07:37 — REGNUM Во время встречи мэр Новосибирска Анатолий Локоть и Чрезвычайный и Полномочный Посол Хорватии в России Томислав Цар обсудили перспективы сотрудничества в сфере городского хозяйства, сообщает городская администрация.

Делегация Хорватии представила проект мусороперерабатывающего завода, который построен в Костроме.

«Мэр Анатолий Локоть поручил профильному ведомству ознакомиться с опытом и обсудить возможность реализации проекта в Новосибирске. Хорватская сторона готова выступить инвестором проекта», — отметили в мэрии Новосибирска.

Как сообщало ИА REGNUM, Новосибирскую область с рабочим визитом впервые посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Хорватии в России Томислав Цар. С региональными властями он обсудил вопросы торгово-экономического и туристического сотрудничества. Также Цар встретился с мэром областной столицы.

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