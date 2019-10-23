Сантьяго, , 07:35 — REGNUM Автомобиль наехал на группу протестующих в чилийском городе Сан-Педро-де-ла-Пас на юге страны, передает телеканал Mega.

Сообщается, что в результате столкновения погиб один человек, еще восемь получили травмы различной степени тяжести. Полиция уже арестовала виновника аварии. Отмечается, что таким образом число погибших в результате протестных акций в Чили выросло до 17 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября рабочих горнодобывающей компании La Escondida в Чили прекратили работу в знак протеста против «репрессий властей». Рабочие осудили насилие, которое, по их мнению, развязало действующее правительство страны.

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