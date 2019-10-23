Новосибирск, , 07:26 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и Чрезвычайный и Полномочный Посол Хорватии в России Томислав Цар обсудили возможное сотрудничество в сферах городского хозяйства, в строительстве и науке, налаживании побратимских отношений, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Напомним, Новосибирскую область с рабочим визитом впервые посетила делегация Хорватии во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Хорватии в России Томиславом Царом.

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«Мы заинтересованы в установлении побратимских связей с городами стран Европы, у нас уже есть такой опыт — подписан договор о побратимстве с болгарским городом Варна, с несколькими городами бывшего Советского Союза, и работа в этом направлении будет продолжена. У нас много точек соприкосновения, перспективных направлений для сотрудничества», — отметил Анатолий Локоть.

По словам же Томислава Цара, сотрудничество между Россией и Хорватией выходит на новый уровень — развивается правительственное взаимодействие, культурное сотрудничество, налаживаются экономические связи.

«В ближайший месяц Хорватию посетит делегация Новосибирска. Во время визита будут рассмотрены возможности реализации совместных экономических и культурных проектов», — сказал Цар.

По его словам, в настоящее время готовится подписание документов о сотрудничестве между Новосибирском и городом Загребом.