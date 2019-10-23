Челябинск, , 06:59 — REGNUM В Челябинске районы города получат больше денег на благоустройство. Норматив отчислений из горбюджета из средств, собранных в счёт уплаты земельного налога, в 2020 году вырастет в десять раз, сообщает пресс-служба гордумы.

Такое решение депутаты приняли на заседании гордумы. Согласно ему теперь в районы будет поступать не 3% собранного в Челябинске налога, а все 30.

Всего внутригородским районам выделят около 550 млн рублей. Эти средства будут распределяться исходя из территории и количества налогоплательщиков. А уже в самих территориях распределением займутся райадминистрации и райсоветы.

Если какой-то из районов получит меньше денег, чем остальные, то в бюджете Челябинска на 2020 год будут предусмотрены дополнительные средства. Благодаря им территории смогут получать дотации на выравнивание.