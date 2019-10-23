Бразилиа, , 06:59 — REGNUM Сын президента Бразилии Жаира Болсонару Эдуарду отказался от выдвижения своей кандидатуры на должность посла в Соединенных Штатах. Об этом он заявил на заседании палаты депутатов, передает телеканал Globo.

«Необходимо и помнить о моих избирателях. Думаю, не многие из них бы поддержали эту идею», — заявил он.

Ранее Эдуарду Болсонару был назначен главой фракции Социал-либеральной партии в нижней палате бразильского парламента. Это произошло в результате разногласий между президентом страны и руководством партии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября президент Бразилии Жаир Болсонару отозвал выдвижение кандидатуры Эдуарду на должность посла страны в США. По его словам, причиной отзыва кандидатуры стала недостаточная поддержка этой инициативы в бразильском сенате.

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