Хабаровск, 23 октября 2019, 06:52 — REGNUM Депутаты Законодательной думы Хабаровского края нового созыва избрали своего представителя в Совете Федерации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Избрание сенатора состоялось в среду, 23 октября. Абсолютным большинством голосов — 32 против 2 — сенатором от Хабаровского края избран представитель ЛДПР Дмитрий Приятнов.
Основное место работы Приятнова — заместитель начальника локомотивного депо «Амурское» филиала «Дальневосточный» ООО «ЛокоТех — Сервис». В краевой парламент был избран по спискам от партии ЛДПР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал согласовал кандидатуру сенатора.