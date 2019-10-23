Вашингтон, , 06:39 — REGNUM Наблюдательная миссия Организации американских государств (ОАГ) проверит результаты подсчета голосов на президентских выборах в Боливии, заявил генсек организации Луис Альмагро на своей странице в Twitter.

«Подтверждаю, что принимаю приглашение к контролю прозрачности и легитимности выборного процесса», — говорится в сообщении.

Альмагро добавил, что представители ОАГ проверят данные подсчета голосов, безопасность хранения и передачи бюллетеней, а также статистические аспекты выборного процесса. Ранее ОАГ выражала обеспокоенность ходом подсчета голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября вице-председатель Высшего избирательного трибунала Боливии Антонио Костас подал заявление об отставке. Он назвал причиной отставки «неуместное решение» избиркома о приостановке публикации результатов предварительного подсчета голосов на президентских выборах. По его мнению, это решение подорвало доверие к результатам голосования.

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