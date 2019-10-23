Пекин, , 06:33 — REGNUM Китай выпустил четыре документа по борьбе с организованной преступностью, сообщили в агентстве, координирующем национальную борьбу с бандитизмом в Китае, передает агентство Синьхуа.

Один из документов был выпущен совместно Национальной надзорной Комиссией КНР и прочими правительственными органами. Он сфокусирован на расследовании и судебном преследовании государственных служащих, которые так или иначе были вовлечены в деятельность ОПГ или же занимались «крышеванием» ОПГ.

Еще три документа разъясняют применение законов о наказании за разного рода преступления, которые связаны с деятельностью банд. Один из них направлен против преступной ростовщической деятельности, которая контролируется ОПГ.

Отметим, что Китай принял жесткую позицию в вопросе борьбы с организованными преступными группировками. Так, в январе 2018 года власти инициировали трехлетнюю кампанию по борьбе с ОПГ и теми, кто «крышует» их со стороны органов власти.