Вашингтон, , 05:57 — REGNUM Исполняющий обязанности посла Соединенных Штатов на Украине Билл Тейлор дал показания в Конгрессе США по расследованию в рамках импичмента американского президента Дональда Трампа, сообщает газета The Washigton Post.

По словам Тейлора, Трамп был готов лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским только в том случае, если украинские власти начнут расследование в отношении сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена Хантера.

«К середине июля мне стало ясно, что условием для встречи, которую хотел президент Зеленский, было расследование против компании Burisma и вероятного вмешательства Украины в выборы в 2016 году», — говорится в заявлении Тейлора.

В противном случае Трамп якобы готов был приостановить выделение военной помощи Киеву. Тейлор также заявил о причастности спецпредставителя США на Украине Курта Волкера, посла США в ЕС Гордона Сондленда, главы минэнерго Рика Перри и личного юриста Трампа Рудольфа Джулиани к этой истории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики США Рик Перри, госсекретарь Майк Помпео и адвокат Трампа Рудольф Джулиани отказались предоставлять запрошенные палатой представителей американского Когресса документы по связям с Украиной. Администрация Трампа назвала попытку инициировать импичмент незаконной и отказалась от сотрудничества с демократами в Конгрессе.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава минэнерго США отказался предоставлять Конгрессу документы по Украине