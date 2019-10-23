Париж, , 05:39 — REGNUM Член Госсовета КНР и министр иностранных дел страны Ван И заявил в интервью изданию AFP во время своего визита в Париж об уличном насилии при иностранном вмешательстве в дела Гонконга, передает 22 октября агентство Синьхуа.

Ван подчеркнул, что все проблемы Гонконга являются внутренним делом Китая, что прописано в Уставе ООН, и ни одна страна не может и не должна вмешиваться в дела Китая. Он также подчеркнул, то, что происходит в настоящее время в Гонконге не имеет никакого отношения к мирным демонстрациям, но являются чистым воплощением уличного насилия. При этом ряд погромщиков носят одинаковую одежду и лицевые маски, вооружены железными прутьями и коктейлями Молотова.

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По его словам, целый ряд зарубежных сил, включая средства массовой информации закрывают глаза на то, что в действительности происходит в Гонконге, называя черное белым и наоборот. Они называют уличное насилие «демократическим движением», а законные действия полиции — актами насилия. Он также отметил, что протестующие в других странах, включая испанскую Каталонию, британский Лондон и Чили уже обещают превратить свои говора в «еще один Гонконг», упиваясь актами насилия, происходящими в этом китайском городе.

Напомним, что протесты в Гонконге идут уже не первый месяц. Погромщики формально выступают против закона об экстрадиции в материковый Китай, считая, что он подрывает автономию региона. Фактически же их цель — переворот в Гонконге и смена режима в пользу менее прокитайского и более ориентированного на геополитических конкурентов Поднебесной.

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