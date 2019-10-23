Киев, , 05:26 — REGNUM Пользователи сети раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за образ, который она выбрала для приёма у императора Японии Нарухито, сочтя её наряд проявлением неуважения к монарху.

На торжественный приём супруга украинского лидера явилась в платье жёлто-лимонного цвета и такого же цвета перчатках.

Между тем многие из пользователей сети указали на то, что вещи жёлтого цвета принято считать демонстрацией связей с семьёй японского императора, а при отсутствии таковых — демонстрацией неуважения к нему. По этой причине представители иностранных делегаций никогда не надевают подобных нарядов на официальных приёмах в Японии, отметили комментаторы.

https://www.instagram.com/p/B36wTxNA5wK/

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский с супругой присутствовали на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, которая состоялась 22 октября. Всего на церемонии присутствовали представители 200 стран мира.

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