Сантьяго, , 05:04 — REGNUM Правительство Чили направит в Конгресс страны ряд законопроектов, предусматривающих меры по социальной поддержке населения, заявил чилийский президент Себастьян Пиньера в ходе своего обращения.

«Мы передадим в Конгресс на рассмотрение эту социальную повестку в соответствии законом и начнем реализацию, когда правительство получит эту возможность», — заявил он.

В комплекс мер входит повышение пенсий, снижение стоимости электроэнергии, частичное покрытие расходов на медицинское обслуживание, снижение цен на медикаменты и установление минимального дохода для работающих жителей страны. Кроме того, правительство намерено направить законопроект о повышении налога для граждан страны с высоким доходом. Именно за счет этого планируется осуществить социальную программу.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты и уличные беспорядки в Чили продолжаются уже пять дней. Изначально они были вызваны намерениями правительства страны увеличить стоимость проезда на метро, однако позднее появились у протестующих и требования социальные. По последним данным, в ходе беспорядков в Чили погибли не менее 15 человек.

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