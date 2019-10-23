Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео в среду, 23 октября, встретится в Вашингтоне с главой неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием. Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Епифаний (Думенко) President.gov.ua

Как уточняется, встреча намечена на 9:30 по местному времени (16:30 мск). Переговоры будет проходить в здании Госдепартамента США в закрытом для прессы-режиме. Подробностей о том, какие темы будут на повестке встречи, не приводится.

Напомним, вечером 22 октября должна была состояться встреча Майкла Помпео с главой Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Иларионом, находящимся с визитом в США по приглашению митрополита Северной Америки Иосифа. Официальных сообщений по итогам встречи пока не поступало.

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Как передавало ИА REGNUM, в начале октября министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Соединенные Штаты оказывают давление на православные церкви Ближнего Востока и в Северной Африке, добиваясь от них признания неканонической украинской церкви.

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