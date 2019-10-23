Владивосток, , 04:56 — REGNUM Решением суда от своей должности отстранён глава Кавалеровского района Приморья Сергей Гавриков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Суд рассмотрел иск губернатора Приморья Олега Кожемяко, в котором он просил отстранить от должности Сергея Гаврикова, как нарушившего закон. По мнению губернатора, глава Кавалеровского района предоставил недостоверные сведения об имуществе своей семьи в декларации о доходах. Решение суда не вступило в законную силу, поэтому, как пишет издание PrimaMedia, Сергей Гавриков уверен, что ещё некоторое время он будет оставаться на своей должности.

«Сейчас пока будет решение, потом мы обжалуем его, я думаю, что еще месяца полтора я продолжу занимать должность», — сообщил Гавриков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, суд продлил содержание под стражей бывшего вице-мэра Рязани, которого подозревают в получении крупной взятки.