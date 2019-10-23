Вашингтон, , 03:56 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс подтвердил вывод курдских отрядов с территории Сирии, занятой турецкими войсками в ходе операции «Источник мира». Об этом он заявил в ходе выступления в Heritage Foundation в Вашингтоне.

«Сегодня мы получили сообщение от командующего сирийскими силами (имеются в виду курдские отряды — прим. ИА REGNUM), что все их военные силы выведены из зоны безопасности, находящейся под контролем турецких военных», — заявил Пенс.

Американский вице-президент также не исключил заключения постоянного перемирия с Турцией. Он подчеркнул, что переговоры об этом уже ведутся.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября министерство обороны Турции заявило, что в настоящее время нет необходимости продолжать военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. По данным ведомства, все курдские отряды ушли с «безопасной зоны», таким образом цель военной операции считается достигнутой.

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