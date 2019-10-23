Ла-Пас, , 03:30 — REGNUM Вице-председатель Высшего избирательного трибунала Боливии Антонио Костас подал заявление об отставке на фоне критики прозрачности процесса подсчета голосов на президентских выборах, передает радиостанция «Эрболь».

Костас называет причиной своей отставки «неуместное решение» избиркома о приостановке публикации результатов предварительного подсчета голосов на выборах президента страны. По его мнению, из-за этого решения весь избирательный процесс оказался дискредитирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 20 на 21 октября избирком Боливии прекратил публикацию сообщений о предварительных результатах выборов. Это вызвало в стране взрыв недовольства и сомнения в достоверности результатов. Причиной приостановки орган назвал расхождение между данными центрального Верховного избирательного трибунала и его отделений на местах.

Читайте ранее в этом сюжете: Прерванный подсчет голосов усилил напряжение в Боливии