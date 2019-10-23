Москва, , 02:56 — REGNUM Cамолёт радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании 22 октября совершил полёт вблизи западных границ России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Согласно сообщению, самолёт Boeing RC-135W с бортовым номером ZZ666 вылетел с авиабазы Милденхолл и около 17:25 по московскому времени был замечен у границы Калининградской области.

Напомним, ранее сегодня в Минобороны России сообщили, что истребители военно-воздушных сил Южной Кореи и Японии сопровождали российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС во время их планового полёты над дальневосточными акваториями.

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