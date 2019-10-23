Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Вашингтон до сих пор не принял решения относительно введения санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом 22 октября сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер в ходе слушаний в комитете Сената по иностранным делам.

«Решение по возможному введению санкций в настоящий момент находится на стадии рассмотрения», — сказал представитель Госдепартамента, отказавшись при этом сообщать сенаторам какие-либо подробности обсуждений.

Напомним, в Вашингтоне уже неоднократно заявляли о возможности введения санкций против Турции из-за закупки Анкарой российских ЗРК. В середине сентября Россия завершила второй этап поставок системы С-400 «Триумф» турецкой стороне. Общая сумма контракта, подписанного в 2017 году, составляет 2,5 млрд долларов.