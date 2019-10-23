Исламабад, , 07:13 — REGNUM 22 октября премьер-министр Азад Кашмира (контролируется Пакистаном) Раджа Хайдер подвел итоги артиллерийского обстрела со стороны Индии 20 октября.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Раджа Хайдер, выступая перед местным парламентом, заявил, что в ходе индийского обстрела была уничтожена больница, 42 магазина, а также несколько жилых домов. Кроме того, по словам главы правительства Азад Кашмира, индийские военные попытались уничтожить гидроэлектростанцию Нилум-Джелам, что, как отметил Хайдер, является «грубым нарушением международного гуманитарного права».

Глава правительства Азад Кашмира пообещал, что в скором времени в районах, прилегающих к Линии контроля (заменяет границу), будет построено достаточно бомбоубежищ для защиты местного населения от индийских обстрелов.

Ранее МИД Пакистана осудил обстрел с индийской стороны контролируемой Пакистаном территории Кашмира, жертвами которого стали пятеро мирных жителей и один военный. В СМИ эту перестрелку на границе уже назвали самой масштабной за последние два месяца.