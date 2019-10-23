Исламабад, , 07:14 — REGNUM Пакистанский Белуджистан стал первой провинцией страны, запретившей «Ансар уль-Ислам», «боевое крыло» оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)».

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министр внутренних дел провинции Зиаулла Лангов заявил, что «не допустит деятельности в Белуджистане какой-либо вооруженной группировки».

По словам министра, если оставить «Ансар уль-Ислам» в покое, то все политические партии сочтут, что могут нарушать закон. Как отметил министр, вооруженная группировка создает реальную угрозу безопасности провинции, особенно в преддверии «Марша свободы», где, как ожидается, «Ансар уль-Ислам» будет защищать исламистов и их сторонников.

Напомним, что правительство Пакистана начало процедуру официального запрета «Ансар уль-Ислам» по всей стране. Для этого Исламабаду необходимо заручиться поддержкой всех провинций страны.