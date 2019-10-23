Исламабад, , 07:25 — REGNUM 22 октября министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр заявил, что никто не выступает посредником в диалоге между Эр-Риядом и Тегераном.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии опроверг сообщения о том, что Пакистан выступает в качестве посредника для снижения напряженности между Саудовской Аравией и Ираном.

«К нам обращаются с идеями и предложениями, и мы отвечаем им: вот что должен сделать Иран, вот и все», — подытожил Адель ибн Ахмед аль-Джубейр, общаясь с журналистами.

Напомним, что ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан посетил и Тегеран, и Эр-Рияд, предложив обеим странам услуги посредника. Тогда же глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Иран и Саудовская Аравия «готовы к переговорам».