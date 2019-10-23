Исламабад, , 07:15 — REGNUM Все меньше времени остается до «Марша свободы» — объединенной акции протеста оппозиционных партий Пакистана, которые планируют 27 октября пойти на столицу страны, Исламабад, и потребовать ухода правительства в отставку.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, правительство готовится остановить «Марш свободы», используя дополнительные силы полиции и административный ресурс провинций.

Так, правительство провинции Хайбер-Пахтунхва получило распоряжение перекрыть движение по мосту Атток через реку Инд, который соединяет провинцию с Панджабом. Чтобы остановить колонны протестующих, которые должны двинуться по этому мосту, местное правительство уже заготовило грузовые контейнеры.

Правительство также стягивает в Исламабад дополнительные силы полиции из провинций Белуджистан и Азад Кашмира. В министерстве внутренних дел создан специальный штаб, который будет руководить поддержанием правопорядка в ходе несанкционированного протеста.