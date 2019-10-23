Исламабад, , 07:26 — REGNUM 22 октября президент Пакистана Ариф Алви посетил церемонию восшествия на престол императора Японии Нарухито.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Ариф Алви присутствовал на церемонии среди двух тысяч гостей, среди которых были представители королевских династий, главы государств и правительств.

Президент Пакистана совершает визит в Японию по приглашению правительства страны. Несмотря на церемониальные функции главы государства, от визита ожидают дальнейшего укрепления двусторонних отношений между Исламской республикой и Страной восходящего солнца. Ранее в 2019 году министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши посетил Японию, где провел переговоры о торговом и инвестиционном сотрудничестве с премьер-министром Синдзо Абэ.