Исламабад, , 07:11 — REGNUM 22 октября группа иностранных дипломатов по приглашению пакистанских военных и МИДа посетила районы индийских обстрелов на линии контроля в Кашмире.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, группа дипломатов, в том числе посол КНР Яо Цзин и посол Шри-Ланки Нур-уд-Дин Мухаммад посетили секторы Наусери и Шахкот, осмотрев осколки индийских снарядов и урон, нанесенный гражданским строениям. Примечательно, что поверенный в делах индийского посольства в Исламабаде от визита на линию контроля отказался.

В сообщении межведомственной службы по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана утверждается, что иностранные дипломаты смогли воочию убедиться в «лживости индийских военных», которые заявили об уничтожении позиций террористов в контролируемом Пакистаном Кашмире.

Ранее МИД Пакистана осудил обстрел с индийской стороны контролируемой Пакистаном территории Кашмира. В СМИ эту перестрелку на границе уже назвали самой масштабной за последние два месяца.