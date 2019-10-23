Исламабад, , 07:23 — REGNUM 22 октября председатель оппозиционной Народной партии Пакистана Билавал Бхутто-Зардари заявил, что премьер-министр Имран Хан несет личную ответственность за все кризисы в стране.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава оппозиционной партии отметил, что некомпетентность Имрана Хана не вызывает сомнений. Именно поэтому, по мнению оппозиционера, все партии должны объединиться, чтобы положить конец его правлению.

«Управлять страной — не в крикет играть!» — иронизирует Билавал Бхутто-Зардари, намекая на спортивное прошлое премьера, который ранее возглавлял сборную Пакистана по крикету. Глава оппозиционной партии еще раз выразил полную «моральную поддержку» «Маршу свободы» на Исламабад, организованному исламистами «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» во главе с Фазлуром Рехманом.

Напомним, что Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, Пакистанской народной партии и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед предстоящим маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку.