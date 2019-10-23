Исламабад, , 07:24 — REGNUM 22 октября председатель пакистанской партии «Каоми Ватан парти» Атаб Ахмед Хан Шерпао заявил, что его партия примет участие в «Марше свободы» на Исламабад с требованием отставки правительства.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Атаб Ахмед Хан Шерпао заявил, что оппозиционные партии требуют отставки премьер-министра Имрана Хана, проведения новых парламентских выборов, невмешательства армии в процесс голосования, а также защиты исламских положений конституции страны. Лидер «Каоми Ватан парти» отметил, что нельзя больше терпеть слабое и некомпетентное правительство. По мнению политика, «Марш свободы», организованный лидером исламистской «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлуром Рехманом, может положить конец власти Имрана Хана.

Напомним, что Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед предстоящим маршем с требованием отправить правительство в отставку.