Москва, , 02:09 — REGNUM Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановые полёты над нейтральными водами Японского, Жёлтого и Восточно-Китайского морей. Об этом 23 октября сообщает официальное издание Министерства обороны «Красная звезда»

Отмечается, что в полёте самолёты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-35С, а также самолётом дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50 ВКС.

По информации Минобороны, на отдельных этапах маршрута для сопровождения российских Ту-95МС в небо поднимали пара истребителей F-15 и F-16 ВВС Южной Кореи, а также истребитель F-2 ВВС Японии.

В ведомстве подчеркнули, что лётчики российской дальней авиации регулярно выполняют плановые полёты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств.