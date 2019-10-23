Пхеньян, , 02:05 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын лично проследил за ходом обустройства курорта на горе Кымган, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе визита на году северокорейский лидер раскритиковал Южную Корею за туристические объекты на территории. Объекты подверглись критику за безвкусицу и нерациональное использование территории.

«Конкретно ознакомляясь со зданиями бытового обслуживания в туристической зоне, сказал, что здесь невозможно найти ни одного национального вкуса, все является облепленным, будто построили временное здание или изолированный барак в пострадавшем районе от бедствия. И сделал замечание, что не только с точки зрения архитектурной эстетики, но и даже эксплуатации, слишком отстают», — сообщает ЦТАК.

Также Ким Чен Ын сделал замечание ответственному отделу ЦК Трудовой партии Кореи за безответственную сдачу в аренду туристической зоны горы Кымган. Северокорейский лидер дал соответствующие указания для благоустройства курортной зоны, чтобы сделать гору Кымган «мировой достопримечательностью».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября лидер КНДР Ким Чен Ын верхом на белом коне поднялся на священную гору Пэктусан. Белый конь и гора имеют символическое значение, связанное с династией северокорейских лидеров.

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