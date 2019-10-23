Ханой, , 07:17 — REGNUM Во Вьетнаме состоялась конференция, посвященная вопросам развития двусторонних отношения Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В рамках конференции министр торговли и промышленности Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Туан Ань подтвердил намерение Вьетнама развивать сотрудничество с ОАЭ.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в настоящее время объем двусторонней торговли составляет 5,67 млрд.долл. Однако этот объем не соответствует потенциалу развития обеих стран.

Как заметил министр торговли и промышленности СРВ, Вьетнам обладает стабильными макроэкономическими показателями. Представтиле обеих стран могут реализовать массу совместных проектов в сфере энергетики, технологий и пр.