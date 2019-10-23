Ханой, , 07:28 — REGNUM Утром 22 октября премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук прибыл в Токио для участия в церемонии интронизации японского императора Нарухито.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», визит премьер-министра СРВ в Японию свидетельствует о важности двусторонних отношений между Вьетнамом и Японией.

Япония в настоящее время является вторым крупнейшим инвестором в экономику Вьетнама, занимает четвёртое место в списке крупнейших торговых партнеров. Визит премье-министра также сигнализирует о том, что отношения между странами продолжат активно развиваться.