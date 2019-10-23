Ханой, , 07:14 — REGNUM Делегация министерства обороны России во главе с заместителем министра обороны Андреем Картаполовым 22 октября прибыла в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ).

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в рамках рабочего визита с 22 по 24 октября стороны проведут ряд двусторонних встреч. Запланировано подписание договоров и соглашений о развитии сотрудничества между РФ и СРВ.

В частности, соглашение об обмене разведданными, договор о военно-техническом сотрудничестве на 2020−2022 годы.

В рамках визита заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов также встретится с министром обороны СРВ Нго Суан Литем.