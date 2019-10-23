Минск, , 07:15 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель совершил прогулку по центру белорусской столицы, Минска, и посетил его основные культурные и исторические достопримечательности. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

После осмотра индустриального парка «Великий камень» Диас-Канель направился в Костёл Святого Симеона и Святой Елены, где у него состоялся разговор с католическим священником Владиславом Завальнюком.

Затем политик посетил уже православный храм Святых Симеона и Анны.

Не забыл кубинский лидер побывать и у мемориала «Остров мужества и скорби», посвящённого памяти погибших во время войны в Афганистане белорусов.

После визита в Белоруссию у кубинского лидера запланирована поездка в Россию и в Азербайджан, где он примет участие в Саммите Движения неприсоединения.