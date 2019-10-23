Брюссель, , 01:15 — REGNUM Глава Евросовета Дональд Туск пообещал попросить страны — члены ЕС одобрить перенос даты выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом политик заявил на своей странице в Twitter.

«Следом за решением премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить процесс ратификации соглашения об условиях выхода, я порекомендую 27 странам ЕС одобрить запрос Соединенного Королевства об отсрочке ради того, чтобы избежать Brexit без сделки», — заявил он.

По словам официального представителя Еврокомиссии Мины Андреевой, Туск намерен попросить о переносе даты выхода Великобритании из ЕС на 31 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября палата общин британского парламента отказалась рассмотреть сделку по Brexit в установленные правительством сроки. В ответ на это глава правительства Борис Джонсон заявил, что приостанавливает рассмотрение законопроекта.

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