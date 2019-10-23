Пекин, , 00:53 — REGNUM Китайские власти планируют сместить главу администрации Гонконга Кэрри Лэм и поставить на ее должность «временного» управляющего, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Источники утверждают, что в случае решения высшего руководства Китая снять с должности Лэм, ее преемник на эту должность будет назначен в марте 2020 года и займет этот пост до конца 2022 года. Пока в качестве возможных кандидатур рассматриваются экс-глава Управления денежного обращения Гонконга Норман Чан. Газета считает, что Пекин хочет сначала стабилизировать ситуацию в Гонконге, а затем уже делать кадровые перестановки, чтобы избежать эскалации насилия.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за массовых протестов ощутимо снизился поток туристов в Гонконге. По данным китайского агентство ChinaDaily, также вырос и уровень безработицы в сфере продажи напитков и продуктов питания.

Читайте ранее в этом сюжете: Протесты в Гонконге привели к туристическому кризису