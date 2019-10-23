Кито, , 07:29 — REGNUM Национальная Ассамблея Эквадора постановила приостановить выдачу зарплаты депутату Йофре Поме и парламентариям — сторонникам бывшего президента Рафаэля Корреа, укрывшимся в посольстве Мексики во время массовых протестов. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Решение было принято Советом управления законодательством.

Согласно ему, Йофре Пома, задержанный в ходе протестов, не получит жалованье, поскольку находится под арестом.

Решение распространилось и на трёх депутатов, которые, опасаясь политических преследований со стороны властей, укрылись в мексиканском посольстве.

Многие уже охарактеризовали меру, принятую Национальной Ассамблеей, как политическую.