Дамаск, , 00:04 — REGNUM В телефонном разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что Дамаск выступает против любого захвата своих территорий, а в сложившейся на северо-востоке страны ситуации виноваты те, кто преследовал сепаратистские цели. Об этом сообщает пресс-служба президента Турции.

Речь прежде всего идет о сирийских курдах, которые пытались организовать собственную широкую автономию на северо-востоке Сирии. Дамаск сразу выступил против данной инициативы, но реальных сил помещать сирийским курдам, которые были под покровительством США, у него не было.

Теперь же ситуация в корне изменилась. Турция, которая считает все курдские силы террористами, начала военную операцию на северо-востоке Сирии, а США предали курдов, оставив их один на один против регулярной турецкой армии.

Фактически курды сдались. Им пришлось просить покровительства Дамаска, от которого они хотели отделится и России, с которой они не хотели договариваться, когда их опекали США.

В сложившейся ситуации на северо-востоке Сирии Асад винит именно курдские силы, которые стремились к независимости.

«Президент Асад подтвердил, что Дамаск абсолютно против любого захвата сирийских территорий под каким-либо названием или предлогом, а те, кто преследовал сепаратистские цели, несут ответственность за нынешнюю ситуацию», — сказано в сообщении пресс-службы президента Сирии о том, что именно Асад сказал Путину в телефонном разговоре.

Этот разговор произошел сразу после того, как завершились переговоры Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в Сирии.