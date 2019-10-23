23 октября 2019 | Время чтения 6 мин

На территории Нижегородского Кремля в Арбитражном суде Волго-Вятского округа 25 октября должна рассматриваться кассационная жалоба на решение владимирского Арбитражного суда по делу о судьбе уникального леса в Филипповском поселении Владимирской области. Редкий случай в современной российской судебной практике, когда государственные учреждения и гражданское общество совместно противостоят социально безответственному бизнесу, защищая государственную, а по сути — народную собственность

Борис Поляков, , 09:00 — REGNUM Заседание суда может не состояться по вине Мытищинского машиностроительного завода — одного из трёх ответчиков по этому делу наряду с ОАО «Метровагонмаш» и ООО «Экотехстрой Владимир». Все ответчики подали кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Владимирской области в Арбитражный суд Волго-Вятского округа. Решение «оставить без движения кассационную жалобу» завода принял судья Евгений Кислицын в своем определении от 17.10.2019, потому что к жалобе Машзавода «не приложены доказательства направления или вручения третьим лицам, участвующим в деле, копии кассационной жалобы…».

Лес

Юристы Мытищинского машзавода уже использовали этот нехитрый приём для переноса заседания во Владимирском арбитражном суде по делу о Филипповском лесе. Тогда предприятие якобы «не смогло» уплатить судебную пошлину в размере 6000 тыс. рублей. Пройдет ли в Нижнем Новгороде очередная уловка ответчиков по затягиванию судебного процесса, которая выглядит как злоупотребление своими правами, станет известно 25 октября.

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Филипповская история привлекла внимание российской общественности с осени 2017 года, когда обнаружилось, что 1500 гектаров Государственного лесного фонда попали в частную собственность, а купившие их бизнесмены решили использовать лесную территорию для строительства огромного полигона для отходов Москвы.

Весть о том, что столетний сосновый лес продан и его изведут под банальную свалку, вызвала серию митингов в пограничных городах и поселениях Владимирской области и Восточного Подмосковья. В интернете консолидировалась четырехтысячная протестная группа обеспокоенных граждан. К обсуждению филипповской проблемы подключились Совет по правам человека при Президенте РФ, Общественная палата РФ, Общероссийский Народный Фронт. О развитии событий в Филипповском поселении стали регулярно сообщать федеральные и региональные СМИ.

1500 га Государственного лесного фонда были закреплены в 1967 году за госпредприятием «Мытищинский машиностроительный завод», которому требовался новый испытательный полигон для проверки качества продукции военного назначения. Полигон выполняет эту важную работу и поныне. Испытываются бронированные ходовые части ракетных комплексов.

Несмотря на то, что и гослес, и земли, используемые для обеспечения обороны, не подлежат приватизации, в октябре 2016 года 1500 га стали собственностью ОАО «Метровагонмаша», которое сразу же перепродало предварительно раздробленный участок родственным предприятиям — ОАО «Мытищинский машиностроительный завод» и ООО «Экотехстрой Владимир».

Построить в Филипповском лесу огромный полигон ТКО задумали российские миллиардеры Искандар Махмудов и Андрей Бокарев. Местные жители, а к ним присоединилось и население соседних районов Московской области, организовали стойкое сопротивление бизнес-захватчикам.

Мусорный полигон

Взбунтовавшуюся общественность поддержали Межтерриториальное управление Росимущества и Департамент лесного хозяйства по ЦФО. Государственные учреждения подали иски в арбитражный суд с тем, чтобы вернуть 1500 га в Государственный лесной фонд и собственность РФ. Основанием для требований послужило рассекреченное в октябре 2018 года распоряжение Совмина РСФСР, во исполнение которого мытищинскому предприятию и был отведен 50 лет назад солидный участок государственного леса для строительства спецобъекта. Из правительственного распоряжения и ставшей известной переписки руководства предприятия с госорганами следовало, что большая часть лесного участка отводилась для обеспечения секретности испытательного полигона с условием ведения машзаводом лесного хозяйства и охраны леса. Что он и исполнял до начала 2000-х годов.

Арбитражные судебные споры во Владимире завершились в пользу Государственного лесного департамента и Росимущества. Попытка предприятий-ответчиков убедить суд, что купля-продажа 1500 га была законной, потому что участок якобы относится к землям промышленности, осталась безуспешной. Не нашлось правительственного постановления, подтверждающего, что Филипповский лес перестал считаться гослесом.

Не смогли «Метровагонмаш» со товарищи представить и документ, который свидетельствовал бы, что 1500 га, действительно, исключены из государственного лесного фонда. Поэтому их представители старались привлечь внимание суда предложениями процедурного типа. Например, сделать судебный процесс закрытым. Потом пытались то обосновать невозможность судебного дела из-за срока давности купли-продажи филипповских 1500 га, то доказать, что доверенность юриста Департамента лесхоза по ЦФО не соответствует предмету судебного разбирательства. Владимирские судьи на ухищрения юристов ответчиков не поддались.

В мае 2019 года Арбитражный суд Владимирской области отменил свое же решение, которым в 2015 году признал право РФ на 1500 га в Филипповском поселении отсутствующим. Апелляционная инстанция оставила решение в силе. После чего все три предприятия-ответчика направили кассационные жалобы в Нижний Новгород.

Задача коллегии Арбитражного суда Волго-Вятского округа проверить правильность применения правовых норм Арбитражным судом Владимирской области при рассмотрении дела по Филипповскому лесу. По сути, нижегородские судьи оценят профессиональную квалификацию своих владимирских коллег и непредвзятость их решения, подтверждающего, что после 1967 года 1500 га не меняли свой статус принадлежности к Государственному лесному фонду.

До сентября 2018 года филипповская история имела заметный административно-политический оттенок. Строительство полигона ТКО открыто лоббировала прежний губернатор Владимирской области Светлана Орлова, в свое время через Кузбасс связанная с миллиардерами Махмудовым и Бокаревым. Как считают в Филипповском поселении, продажа 1500 га гослеса «Метровагонмашу», который контролирует тандем российских олигархов, не обошлась без участия чиновников администрации Орловой.

Нынешний владимирский губернатор Владимир Сипягин, публично объявив: «Сто процентов, полигона отходов в Филипповском поселении не будет!», в вопросе о собственнике Филипповского леса занял нейтральную позицию, ссылаясь на то, что вопрос решается в суде.

Владимир Сипягин Vladimir.ldpr.ru

По мнению инициативной группы, возглавляющей филипповский гражданский протест, попытка противной стороны повлиять к своей пользе на защитников государственной собственности — федеральных лесников и на активных участников гражданского протеста не увенчалась успехом. Не видят граждане никаких симптомов, указывающих на принужденную симпатию владимирских арбитражных судий к какой-либо из сторон.

Поэтому общественность надеется, что надзорная инстанция — Арбитражный суд Волго-Вятского округа, рассматривая законность и обоснованность решения Арбитражного суда Владимирской области о собственнике 1500 га уникального Филипповского леса, также продемонстрирует верность конституционному принципу независимости третьей власти.

Уникальность Филипповского леса выявили недавние исследования ученых. Обнаружены десятки популяций растений, насекомые, птицы, зарегистрированные в «Красных книгах» Владимирской и Московской областей. Главным открытием исследователей стала русская выхухоль — древнейшее млекопитающее, занесенное в «Красную книгу России».

Делегацию слушателей, которая будет наблюдать 25 октября за работой судебной коллегии в здании №4 Нижегородского кремля, формирует гражданский актив четырёх российских регионов. В Нижний Новгород планируют приехать жители Владимирской, Московской областей, Москвы. Для них вопрос о судьбе Филипповского леса — это вопрос жизни. Как считают ведущие российские эксперты — геологи и экологи, появление в Филипповском лесу предприятий по обращению с отходами неизбежно приведет к потере для Восточного Подмосковья участка «Шерна» Клязьминско-Шеринского месторождения подземной питьевой воды, к уничтожению в Филипповском поселении уникального природного комплекса, к масштабной экологической катастрофе на границе Владимирской и Московской областей.

Представители Нижнего Новгорода собираются на судебное заседание не только из солидарности. Вместе с владимирцами и москвичами они намерены стать участниками редчайшего события в современной российской судебной практике, когда государственные учреждения и гражданское общество совместно противостоят социально безответственному бизнесу, защищая государственную, а по сути — народную собственность.

По убеждению Арбитражного суда Владимирской области, закон и правда в Филипповской истории на стороне Департамента лесхоза по ЦФО, Управления Росимущества и гражданского сообщества. Согласится ли с решением владимирских коллег Арбитражный суд Волго-Вятского округа — может стать известно в ближайшие дни, если, конечно, судебное заседание не будет отложено по «техническим причинам», сконструированным Мытищинским машзаводом.

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