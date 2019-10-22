Сантьяго, , 23:44 — REGNUM Акции протеста и беспорядки в Чили за несколько дней привели к отмене сотен рейсов в аэропорту Сантьяго, 22 октября передает агентство Reuters.

В настоящий момент в аэропорту застряли тысячи пассажиров. Руководство организовало для них палаточный лагерь во дворе аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки начались в столице Чили 14 октября. Поводом для протестов стало повышение цен на проезд в метро.

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