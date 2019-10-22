Анкара, , 23:29 — REGNUM США не выполнили своих обещаний, данных при заключении соглашения с Анкарой о приостановке турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии, заявил 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщил телеканал NTV.

«Данные обещания не были выполнены целиком. Мы предпримем необходимые шаги. Но если мы пойдем на уступки, то откроем дорогу для террористов», — цитирует слова Эрдогана телеканал NTV.

Стоит отметить, что ранее глава Пентагона заявил журналистам, что курдам требуется больше времени для отвода вооруженных формирований от границы с Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября США и Турция заключили соглашение о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии на 120 часов, за которые Вашингтон обещал обеспечить отвод курдских отрядов от границы.

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