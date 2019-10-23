Копенгаген, , 07:17 — REGNUM Датская контрразведка (Politiets Efterretningstjeneste) 22 октября выдвинуло еще одно обвинение в деле о предполагаемом шпионаже в пользу Турции. В совокупности ведомство предъявило четыре обвинения, которые относятся к нарушению 108 статье уголовного кодекса Дании о так называемом «мягком шпионаже».

Ранее в связи с этим делом трое были признаны виновными, и теперь одному из осужденных выдвигается новое обвинение. Речь идет о тех лицах, которые должны были собирать в Дании информацию о людях, как-либо связанных с движением поддержки живущего в США имама Фетхуллы Гюлена.

В процессе «охоты» на сторонников Гюлена, определенные действия предпринимались и на территории Дании. Об этом сообщает датское информационное бюро DR («Радио Дании»).

Первые три обвинения были выдвинуты 27 февраля 2018 года. В последний раз к 108 статье УК Дании прибегали в 2012 году, когда профессор Копенгагенского университета был осужден за шпионаж в пользу России