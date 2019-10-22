Сантьяго, , 23:26 — REGNUM Работники крупнейшей в мире медной шахты BHP Escondida провели первую забастовку, 22 октября передает агентство Reuters.

Забастовка работников, недовольных условиями и оплатой труда, продлилась пять часов. В последующие дни рабочие угрожают повторить забастовку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чили несколько дней проходят массовые акции протеста и беспорядки. Число погибших в результате столкновений с полицией составляет не менее 13 человек.

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