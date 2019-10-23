Копенгаген, , 07:18 — REGNUM Министр юстиции Дании Ник Хеккеруп назвал действия Суда ЕС «слишком активными» и ущемляющими время от времени национальные интересы европейских государств.

«Суд ЕС вынес ряд решений относительно некоторых основополагающих правовых принципов ЕС, которые, с моей точки зрения, затрагивают и сугубо национальные интересы. Правительство также впредь будет выступать за то, чтобы европейская судебная инстанция интерпретировала законы ЕС так, чтобы это не приводило к ущемлению законов национальных», — заявил Хеккеруп.

В качестве примера приводится решение, согласно которому гражданин ЕС из Италии или Финляндии, который легально находится на территории Дании, имеет право привести супруга/ супругу не из страны ЕС, которые, в свою очередь, смогут беспрепятственно поселиться на территории европейского государства в обход национальным законам.

Это вызвало острую критику со стороны большинства датских министров и партий Фолькетинга. Об этом сообщает информационное агентство DR («Радио Дании»).

Бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен также ранее в интервью газете Altinget («Альтингет») заявил, что некоторые решения Суда ЕС были «сумасшедшими» и «неразумными».